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Муниципал 10:36

Законопроект о флагах Петербурга в муниципалитетах прошел второе чтение

фото ЗакС политика Законопроект о флагах Петербурга в муниципалитетах прошел второе чтение

Парламент Петербурга 9 февраля утвердил во втором чтении проект закона, согласно которому в кабинетах глав муниципальных округов и залах заседаний местных советов обязательно должны быть вывешены флаг и герб города.

Депутаты утвердили несколько технических поправок к документу.

Напомним, согласно действующим федеральным нормам, муниципалы должны вывешивать флаг и герб своего региона в залах заседания и рабочих кабинетах. Однако в законе "О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования" это не прописано. 

Комитет по законодательству ЗакСа внес свою инициативу, чтобы исправить этот пробел, уверял ранее его председатель Всеволод Беликов ("Единая Россия"). Однако критики инициативы в ходе первого чтения не смогли получить ответы на вопрос, во сколько новый закон обойдется местным бюджетам.

После принятия законопроекта о флагах за основу, глава МО № 72 Павел Швец (Партия роста) обратился в городской парламент с просьбой поскорее рассмотреть инициативу его коллег об обязательных видеотрансляциях заседаний муниципальных советов. По его мнению, этот вопрос не менее важен, чем предложенный Беликовым. В МО № 72 ждут рассмотрения этого проекта уже более двух лет. Профильная комиссия ЗакСа обсудила документ еще в 2019 году.

Сергей Еремеев


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