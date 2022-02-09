ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:47

Смольному поручили информационную безопасность детей

фото ЗакС политика Смольному поручили информационную безопасность детей

Парламент Петербурга 9 февраля принял за основу законопроект, дополняющий полномочия городского правительства разработку и реализацию перечня региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей.

Документ подготовил комитет по законодательству Заксобрания. Его председатель Всеволод Беликов отметил, что введение нового полномочия для правительства потребовалось из-за законодательных изменений на федеральном уровне.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов попытался узнать, что входит в понятие "информационная безопасность детей". Беликов ответил, что это долгий разговор и что он не готов говорить по этой теме. Председатель ЗакСа Александр Бельский заметил, что речь идет в том числе об угрозах педофилии и суицидальных настроений. 

Также к полномочиям Смольного отнесли мероприятия по производству информационной продукции для детей и оборот информационной продукции.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама