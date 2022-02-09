Смольному поручили информационную безопасность детей

Парламент Петербурга 9 февраля принял за основу законопроект, дополняющий полномочия городского правительства разработку и реализацию перечня региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей.

Документ подготовил комитет по законодательству Заксобрания. Его председатель Всеволод Беликов отметил, что введение нового полномочия для правительства потребовалось из-за законодательных изменений на федеральном уровне.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов попытался узнать, что входит в понятие "информационная безопасность детей". Беликов ответил, что это долгий разговор и что он не готов говорить по этой теме. Председатель ЗакСа Александр Бельский заметил, что речь идет в том числе об угрозах педофилии и суицидальных настроений.

Также к полномочиям Смольного отнесли мероприятия по производству информационной продукции для детей и оборот информационной продукции.