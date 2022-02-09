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Новости 11:39

ЗакС принял документ о публикации стенограмм своих заседаний

фото ЗакС политика ЗакС принял документ о публикации стенограмм своих заседаний

Законодательное собрание Петербурга начнет публиковать на своем сайте стенограммы своих открытых заседаний.

Соответствующую поправку в регламент депутаты приняли 9 февраля. Документ внесли представители всех парламентских фракций. Его инициаторами были спикер ЗакСа Александр Бельский ("Единая Россия") и его заместительница Марина Шишкина ("Справедливая Россия - За правду").

- К этому скромному документу мы шли более 15 лет. Мы делаем не декларативный, а реальный шаг к тому, чтобы парламент был открытым, - заявила Шишкина.

Она заверила, что значительных затрат нововведение не потребует. 

Все стенограммы должны быть размещены на сайте в течение двух недель после проведения заседания. Стенограммы закрытых заседаний публиковаться не будут.

Напомним, ЗакС объявил политику открытости в начале своего седьмого созыва. Ранее парламент принял постановление о том, что все его голосования проходят поименно.

Сергей Еремеев


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