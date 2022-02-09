Фракция "Яблоко" по ошибке проголосовала за празднование дня работника ФСИН за счет бюджета Петербурга

За включение в число праздничных дат Петербурга Дня работников уголовно-исполнительной системы в первом чтении проголосовали депутаты Заксобрания от "Единой России", ЛДПР и "Яблока". Это следует из данных поименного голосования по принятию проекта за основу.

Депутат Борис Вишневский на заседании отсутствовал. За него по доверенности голосовал лидер фракции Александр Шишлов. Вишневский объяснил ЗАКС.Ру, что произошла техническая ошибка.

- Естественно, я категорически против этой инициативы, - заявил депутат.

Позже документ приняли в целом. Голос Вишневского при втором голосовании был "против", а Шишлов воздержался. Лидер фракции "Яблоко" сообщил ЗАКС.Ру, что понимает эмоциональную реакцию противников новой памятной даты, но считает неправильным дискриминировать одну из категорий силовых структур с учетом того, что у всех остальных категорий профессиональные праздники на региональном уровне уже есть.

Вместе с тем Шишлов согласился с депутатом КПРФ Александром Рассудовым, который, выступая с трибуны, заметил, что в городе слишком много памятных дат в честь силовиков и слишком мало в честь работников культуры и науки.

Напомним, на федеральном уровне День работников уголовно-исполнительной системы отмечают 12 марта с 2010 года. Теперь он будет включен в перечень праздников Петербурга и средства на его празднование можно будет выделять из городской казны.