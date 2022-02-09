ЗакС открывается и закрывается

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Парламент Петербурга 9 февраля за закрытыми дверями рассуждал о собственной открытости. Оттепель дошла до того, что слово дали депутату-социалистке из Германии, которая тут же коснулась украинского вопроса. Пресс-служба ЗакСа тем временем продолжает просить у журналистов заранее показывать вопросы для брифингов спикера Александра Бельского. Обратиться к председателю позволяют не всем.

На сайте Законодательного собрания Петербурга теперь будут публиковать стенограммы заседаний. Такое решение парламент принял на заседании 9 февраля.

- К этому скромному, как нам кажется, документу мы шли более 15 лет, - заявила главный инициатор публикации стенограмм, вице-спикер Марина Шишкина из "Справедливой России". - Мы делаем не декларативный, а реальный шаг к тому, чтобы собрание стало открытым.

Хотя соавторами постановления о стенограммах стали руководители всех парламентских фракций, к документу возникло несколько вопросов у депутатов-единороссов. В частности, Алексей Цивилёв пытался разобраться, сколько это будет стоить.

- Ну какие могут быть затраты! Это не так сложно, не так тяжело, - заверила его Шишкина.

Председатель ЗакСа Александр Бельский, отвечая на вопрос о стенограммах, тоже отметил, что депутаты "продолжают работать в рамках открытости парламента". C начала седьмого созыва уже ввели поименное голосование, разрешили проводить свадьбы в Мариинском дворце и даже не исключили, что когда-нибудь в будущем допуск на заседания станет открытым для всех желающих.

В рамках фестиваля открытости с парламентской трибуны разрешили выступить иностранной гостье - председателю парламента Гамбурга и члену Социал-демократической партии Германии Кароле Файт. Подобного в ЗакСе не было очень давно.

Файт петербургским депутатам хорошо известна. Она руководит парламентом города-побратима с 2011 года. Не раз встречалась с представителями ЗакСа еще во времена Вячеслава Макарова. Выступить ей дали по весьма безобидному поводу - подведению итогов конкурса детского рисунка "Пойдем, я покажу тебе мой город", который Петербург и Гамбург организовали вместе. Но гостья не смогла обойти стороной политику, хотя и высказалась аккуратно и больше намеками. Рассуждая о теплых отношениях между двумя городами, она упомянула и глобальные вызовы: пандемию и "столкновения интересов, вылившиеся в кризис вокруг Украины".

- Дети показали, к чему мы все должны стремиться. Для них очень ценен мир, в котором все действуют согласно друг с другом, а не друг против друга. Когда я вижу эту мысль в рисунках детей, меня охватывает большая гордость за участников нашего конкурса. Давайте брать в этом пример с наших детей. Посмотрите на те рисунки, которые выставлены в соседнем зале. Они говорят о стремлении к миру и дружбе, - призвала Файт.

Проявления открытости в ЗакСе, как ни странно, происходят в условиях вынужденной закрытости. Из-за коронавируса на удаленку отправили часть помощников депутатов, в Мариинский дворец снова перестали пускать журналистов. Точнее, как и в макаровские времена, пускают выборочно - только операторов телеканалов. Фотографам проходить уже нельзя.

Бельский уверяет, что эти меры, а также решение не проводить заседание 2 февраля уже дали результат. Болеет, по его словам, не так много депутатов, как могло бы. При этом сам председатель ЗакСа в день вынужденного перерыва был с деловым визитом в Минске, где посещал производственные предприятия и храмы, очно встречался с духовенством, местными депутатами, чиновниками и президентом Александром Лукашенко.

- Есть правила, установленные Законодательным собранием, мне приходится точно так же, как и всем депутатам, их выполнять. Как происходит общение в Республике Беларусь - это вопрос Республики Беларусь и конкретно президента Республики Беларусь. У нас свои есть правила и я их нарушать не должен, - объяснил Бельский.

Это заявление было сделано на дистанционном брифинге, когда председателя спросили, почему с петербургской прессой он общается онлайн, а с белорусским лидером - оффлайн. Брифинг в дистанционном формате прошел впервые в истории ЗакСа. Его решили организовать, чтобы пресса имела хоть какую-то возможность пообщаться с председателем городского парламента, но и тут не обошлось без ограничений. Еще накануне онлайн-мероприятия пресс-секретарь Заксобрания Елена Гаврищук попросила корреспондента ЗАКС.Ру заранее написать, о чем будет его вопрос. Она даже предложила задать вопрос на тему, которая интересна ей - о "мусорной" тепловой карте. О получении аналогичных предложений от Гаврищук ЗАКС.Ру сообщили и другие журналисты парламентского пула.

Практика согласования вопросов с пресс-службой процветала в шестом созыве, когда парламентом управлял Вячеслав Макаров. Причем приоритетным правом обратиться к спикеру пользовались лояльные ему СМИ. С приходом в ЗакС Бельского подобные порядки были отменены. Пообщаться на пресс-конференции с новым председателем поначалу можно было, просто подняв руку. Теперь, под шумок коронавирусных ограничений, старые порядки, похоже, возвращаются. Корреспонденту ЗАКС.Ру задать вопрос так и не дали.

Сергей Еремеев