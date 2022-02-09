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Новости 9 февраля, 23:26

Еще одного петербуржца оштрафовали за акцию ко Дню комсомола

фото ЗакС политика Еще одного петербуржца оштрафовали за акцию ко Дню комсомола

Кировский районный суд Петербурга решил привлечь к административной ответственности члена ЛКСМ (молодежного крыла КПРФ) Владислава Карлова, задержанного после возложения цветов у памятника Комсомольцу на проспекте Стачек 29 октября. 

Карлов сообщил ЗАКС.Ру, что ему назначили штраф в 10 тысяч рублей за участие в публичном мероприятии с нарушением установленного законом порядка (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

- Якобы я фаер жег, хотя это нигде не было доказано, - уточнил комсомолец.

Он также отметил, что входит в состав территориальной избирательной комиссии № 2 и для его привлечения к административной ответственности была необходима санкция прокурора, однако судья это не учла. 

- Судья написала в постановлении, что якобы это не требуется, хотя в законе об основных гарантиях избирательных прав, это прописано, - заявил член ЛКСМ.

Карлов намерен обжаловать решение районного суда в городском.

Ранее за якобы зажженный фаер на той же акции штраф в 10 тысяч рублей получила комсомолка Виктория Северина.

Напомним, 29 октября активисты ЛКСМ возложили цветы у монумента на проспекте Стачек в честь 103-летия комсомола. После они развернули баннер, подняли флаги и зажгли два фаера, позируя перед камерой. Комсомольцы утверждают, что хотели сделать фотографию и разойтись. Однако дежурившая в соседних дворах полиция расценила это мероприятие как несанкционированную акцию. Восемь человек были задержаны, однако административное производство в отношении большинства из них в дальнейшем прекратили. 

Сергей Еремеев, фото: ЛКСМ Санкт-Петербург


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