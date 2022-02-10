Арестованный экс-глава ставропольского ГИБДД может лишиться дворца с золотым унитазом

Генеральная прокуратура РФ намерена обратить в государственный доход 22 объекта недвижимости и 6 автомобилей, принадлежащих семье бывшего начальника ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова, который пребывает в СИЗО по коррупционному делу. Совокупная стоимость принадлежащего ему имущества оценивается в 83 млн рублей, указывается в иске Генпрокуратуры, делится Znak.com.

В надзорном ведомстве констатировали, что законным образом заработать на всю имеющуюся недвижимость Сафонов не мог, в связи с чем её следует изъять. В прошлом году суд арестовал принадлежащие экс-силовику автомобили, квартиры и особняки, в числе которых имеется дом, обставленный на царский манер — с троном в одной из комнат, а также золотым унитазом.

Суду предстоит выяснить, каким образом Сафонов приобрёл указанное в иске Генпрокуратуры имущество. Адвокаты подсудимого утверждают, что все объекты якобы принадлежат семье гражданской жены гаишника, которая владеет бизнесом.

Znak.com, ссылаясь на источники, пишет, что дворец, в котором жил Сафонов с семьёй, прошлым летом переписали на детей бывшего силовика. При этом 83 млн рублей, указанные в иске, являются кадастровой стоимостью объектов, реальная стоимость которых намного выше.

Напомним, начальника ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова, а также 35 его подельников, задержали 20 июля 2021 года. Всем инкриминируют получение взяток в размере 19 млн рублей. Сафонов на два месяца отправлен в СИЗО.

Чуть позднее глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности начальника управления МВД по Ставропольскому краю Сергея Щёткина.

Фото: пресс-служба СКР