ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:51

Арестованный экс-глава ставропольского ГИБДД может лишиться дворца с золотым унитазом

фото ЗакС политика Арестованный экс-глава ставропольского ГИБДД может лишиться дворца с золотым унитазом

Генеральная прокуратура РФ намерена обратить в государственный доход 22 объекта недвижимости и 6 автомобилей, принадлежащих семье бывшего начальника ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова, который пребывает в СИЗО по коррупционному делу. Совокупная стоимость принадлежащего ему имущества оценивается в 83 млн рублей, указывается в иске Генпрокуратуры, делится Znak.com.

В надзорном ведомстве констатировали, что законным образом заработать на всю имеющуюся недвижимость Сафонов не мог, в связи с чем её следует изъять. В прошлом году суд арестовал принадлежащие экс-силовику автомобили, квартиры и особняки, в числе которых имеется дом, обставленный на царский манер — с троном в одной из комнат, а также золотым унитазом.

Суду предстоит выяснить, каким образом Сафонов приобрёл указанное в иске Генпрокуратуры имущество. Адвокаты подсудимого утверждают, что все объекты якобы принадлежат семье гражданской жены гаишника, которая владеет бизнесом.

Znak.com, ссылаясь на источники, пишет, что дворец, в котором жил Сафонов с семьёй, прошлым летом переписали на детей бывшего силовика. При этом 83 млн рублей, указанные в иске, являются кадастровой стоимостью объектов, реальная стоимость которых намного выше.

Напомним, начальника ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова, а также 35 его подельников, задержали 20 июля 2021 года. Всем инкриминируют получение взяток в размере 19 млн рублей. Сафонов на два месяца отправлен в СИЗО.

Чуть позднее глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности начальника управления МВД по Ставропольскому краю Сергея Щёткина.

Фото: пресс-служба СКР


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама