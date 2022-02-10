Имеющего проблемы со здоровьем ректора Шанинки перевели из больницы в общую камеру СИЗО

ФСИН без объяснения причин решила перевести из гражданской больницы в обычную камеру в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева, уведомили 9 февраля "Новую газету" адвокаты учёного деятеля.
Перед переводом Зуеву было назначено новое лечение, уточнили также защитники.
"Мы обескуражены подобными вопиющими действиями ФСИН. Буквально вчера мы заявили следствию ходатайство о допуске гражданских врачей, поскольку мы фиксируем существенное ухудшение состояния здоровья Сергея Эдуардовича, а врачи говорят, что эта симптоматика означает угрозу инфаркта", — поделился в разговоре с "Новой газетой" адвокат Дмитрий Кравченко.
При том, подчеркнул Кравченко, что у Зуева ежедневно скачет давление, болят ноги и сердце, имеется выраженная слабость и другие симптомы, тюремщики "без всяких дополнительных обследований переводят в общую камеру и фактически лишают медпомощи".
Таким образом, 67-летний Зуев, несмотря на заявления врачей о риске у него инсульта и ампутации конечностей, вынужден находиться в СИЗО до 7 марта. При этом президент Владимир Путин на заседании СПЧ заявлял, что не видит необходимости держать ректора Шанинки под арестом.
Зуева обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников с целью хищения более чем 20 млн рублей. Обвинение ему предъявили в октябре. Он также проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. По версии следствия, последняя, пребывая в должности, обеспечила выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования, в качестве субподрядчика выступил вуз Зуева. Впоследствии стало известно, что работы по двум контрактам не были выполнены.