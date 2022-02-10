Имеющего проблемы со здоровьем ректора Шанинки перевели из больницы в общую камеру СИЗО

ФСИН без объяснения причин решила перевести из гражданской больницы в обычную камеру в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева, уведомили 9 февраля "Новую газету" адвокаты учёного деятеля.

Перед переводом Зуеву было назначено новое лечение, уточнили также защитники.

"Мы обескуражены подобными вопиющими действиями ФСИН. Буквально вчера мы заявили следствию ходатайство о допуске гражданских врачей, поскольку мы фиксируем существенное ухудшение состояния здоровья Сергея Эдуардовича, а врачи говорят, что эта симптоматика означает угрозу инфаркта", — поделился в разговоре с "Новой газетой" адвокат Дмитрий Кравченко.

При том, подчеркнул Кравченко, что у Зуева ежедневно скачет давление, болят ноги и сердце, имеется выраженная слабость и другие симптомы, тюремщики "без всяких дополнительных обследований переводят в общую камеру и фактически лишают медпомощи".

Таким образом, 67-летний Зуев, несмотря на заявления врачей о риске у него инсульта и ампутации конечностей, вынужден находиться в СИЗО до 7 марта. При этом президент Владимир Путин на заседании СПЧ заявлял, что не видит необходимости держать ректора Шанинки под арестом.