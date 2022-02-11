"ДП": Застройщик пообещал не сносить здание ВНИИБ

Холдинг "ФСК", которому принадлежит здание НИИ бумаги на 2-м Муринском проспекте, заявил о готовности поддержать объект в "в надлежащем виде", планы по полному сносу "сталинки" не рассматриваются, заявил в разговоре с "Деловым Петербургом" близкий к компании источник.

Днём ранее, напомним, к дому приехала строительная техника, защитники ВНИИБ расценили это как подготовку к сносу. ЗАКС.Ру побывал на месте и поговорил с собравшимися на месте активистами. К вечеру работы прекратились.

Собеседники "ДП" рассказали, что застройщик рассматривал планы на полный снос здания ВНИИБ, при этом ранее он заказал архитекторам новый проект многоэтажного здания, включающий сохранённые фасады "сталинки".

"Продление разрешения на строительство по адресу 2-й Муринский, 49А, осуществлено в рамках текущей юридической деятельности компании и является обычной практикой. Как ранее заявлялось, компания не планирует строительных работ, выходящих за пределы необходимого для поддержания имущества в надлежащем виде", — уведомили "ДП" в ФСК.

При этом окончательного решения по объекту всё ещё не принято, добавили представители компании.

"Мы разрабатываем разные сценарии использования данной собственности, соответственно, ведется работа по продлению имевшихся при приобретении объекта документации, прения в судах по статусу здания и многие прочие процедуры, подразумевающие реализацию законных прав владельцев собственности. Как только мы сформируем решение, которое будет удовлетворять интересам всех сторон процесса: общественности, властей и нас как владельцев, мы обязательно выступим с соответствующим заявлением", — резюмировали в ФСК.

Напомним, борьба градозащитников за сохранение ВНИИБ продолжается с весны 2019 года. КГИОП дважды отказывался признавать здание объектом культурного наследия. Позднее активистам удалось оспорить незаконный отказ. Сейчас здание по-прежнему не внесено в реестр объектов культурного наследия, поскольку комитет пытается оспорить решение суда. Сейчас местные жители собираются каждую субботу возле "Бумажного института" и обсуждают планы по сохранению исторической постройки. Защитники считают, что городу следует выкупить здание у собственника и разместить в нем образовательные учреждения.