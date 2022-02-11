Депутат Панов просит Роспотребнадзор дать работать общепиту до двух часов ночи

Депутат петербургского парламента Дмитрий Панов обратился к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой уже со вторым в течение нынешней зимы официальным письмом, которое посвящено послаблениям в режиме работы заведений общепита. Политик указывает на снижение выручки баров и ресторанов в диапазоне от 30 до 70 процентов, имевшее место в январе-феврале. Из-за этого он считает целесообразным разрешить работу кафе и питейным заведениям до двух часов ночи при условии полного соблюдения ими действущих санитарно-эпидемиологических мер. Депутат убежден, что бизнесу и городу это пойдет только на пользу.

В декабре Панов призвал Роспотребнадзор позволить принимать посетителей точкам общепита в течение всей новогодней ночи, а также не торопиться с повсеместным введением QR-кодов.