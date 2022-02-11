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Новости 16:32

Депутат Панов просит Роспотребнадзор дать работать общепиту до двух часов ночи

фото ЗакС политика Депутат Панов просит Роспотребнадзор дать работать общепиту до двух часов ночи

Депутат петербургского парламента Дмитрий Панов обратился к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой уже со вторым в течение нынешней зимы официальным письмом, которое посвящено послаблениям в режиме работы заведений общепита. Политик указывает на снижение выручки баров и ресторанов в диапазоне от 30 до 70 процентов, имевшее место в январе-феврале. Из-за этого он считает целесообразным разрешить работу кафе и питейным заведениям до двух часов ночи при условии полного соблюдения ими действущих санитарно-эпидемиологических мер. Депутат убежден, что бизнесу и городу это пойдет только на пользу.

В декабре Панов призвал Роспотребнадзор позволить принимать посетителей точкам общепита в течение всей новогодней ночи, а также не торопиться с повсеместным введением QR-кодов.


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