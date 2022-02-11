В ЗакСе провели встречу муниципалов с региональным оператором по отходам

В Законодательном собрании Петербурга 10 февраля прошла встреча представителей муниципальных образований города и генерального директора "Невского экологического оператора" (НЭО) Екатериной Горшковой. О встрече на своих страницах в социальных сетях рассказали руководители муниципалитетов.

Инициатива исходила от Совета муниципальных образований Петербурга, рассказал глава МО "Петровский" Дмитрий Вагин. По его словам, вел совещание глава Совета и депутат ЗакСа Всеволод Беликов. Последний сообщил ЗАКС.Ру, что на совещание пригласили представителей не всех муниципалитетов, а только по одному от каждого района города.

Беликов рассказал, что на встрече обсудили проблемы новой мусорной реформы. В итоге удалось прийти к ряду договоренностей, отметил депутат.

- Мы попросили создать нам "систему одного окна", где по всем возможным каналам оперативно мы бы присылали фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о ненадлежащей деятельности подведомственных организаций. Мы предложили создать некий такой отряд общественных инспекторов, пока по одному на муниципалитет, которые понимали бы, что происходит, - поделился Беликов.

По его словам, "общественным инспектором" может быть муниципальный депутат, муниципальный служащий или "адекватный, нормальный общественник". Этот человек будет иметь контакты НЭО и взаимодействовать с организацией для оказания помощи. В частности, "инспектор" может заниматься контролем состояния объектов, качества уборки и вывоза мусора, следить за достаточностью площадок для размещения бытовых отходов.

Коснулись на встрече и вопроса уборки контейнерных площадок, рассказали участники совещания. Сейчас эту территорию НЭО не убирает — этим по мере возможности занимаются дворники, сообщил Вагин:

"Мусор вокруг баков сейчас оператором не убирается. По мере сил это делает дворник управляющей компании. А где-то не делает никто. Мусор остается на земле. По мнению оператора, это обязанность управляющей компании (со ссылкой на закон РФ). Задача оператора только забрать контейнер. Только вывоз! В лучшем случае подобрать просыпавшееся. Вопрос взят в проработку. Но в рамках действующего законодательства оператор пока не имеет права производить уборку вокруг контейнеров", - написал глава МО "Петровский".

Беликов также отметил, что для решения этой проблемы необходимо внесение изменений в законодательство. Он со ссылкой на гендиректора НЭО сообщил, что организация готова заниматься контейнерными площадками.

- Горшкова сказала, что в принципе она как генеральный директор считает, что они могли бы взять на себя функцию создания инфраструктуры, то есть площадок для сбора мусора, контейнерных площадок. Но для этого нужны не столько управленческие решения, а нужны новые законы, - сказал Беликов.

Напомним, с 1 января 2022 года в Петербурге заработал единый оператор по сбору твердых бытовых отходов. С первых же дней петербуржцы стали жаловаться на накопления мусора у контейнеров. Проблему обсуждали как на комиссии парламента, так и на заседании ЗакСа.

София Саттарова