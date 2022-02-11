Начальника отдела закупок Красносельского района отправили под домашний арест

Красносельский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для начальника отдела закупок администрации Красносельского района Валерия Мещерякова, которого на неделе задержали в рамках расследования коррупционного дела. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, чиновника поместили под домашний арест до 7 апреля, против чего он не возражал.

Мещерякову вменяется получение взяток на сумму 1 млн 82 тысячи рублей. По версии следствия, за вознаграждение он помогал выигрывать конкурсы компаниям, которые занимаются организацией уборки снега и льда.

Отметим, что на неделе в Петербурге прошла волна обысков в офисах компаний, занимающихся обслуживанием дорог и сферой ЖКХ.