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Новости 17:17

Начальника отдела закупок Красносельского района отправили под домашний арест

фото ЗакС политика Начальника отдела закупок Красносельского района отправили под домашний арест

Красносельский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для начальника отдела закупок администрации Красносельского района Валерия Мещерякова, которого на неделе задержали в рамках расследования коррупционного дела. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, чиновника поместили под домашний арест до 7 апреля, против чего он не возражал.

Мещерякову вменяется получение взяток на сумму 1 млн 82 тысячи рублей. По версии следствия, за вознаграждение он помогал выигрывать конкурсы компаниям, которые занимаются организацией уборки снега и льда.

Отметим, что на неделе в Петербурге прошла волна обысков в офисах компаний, занимающихся обслуживанием дорог и сферой ЖКХ.


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