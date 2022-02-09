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Новости 15:14

"Фонтанка": В Петербурге по коррупционному делу задержали начальника отдела закупок Красносельского района

фото ЗакС политика "Фонтанка": В Петербурге по коррупционному делу задержали начальника отдела закупок Красносельского района

Петербургские силовики 9 февраля задержали Валерия Мещерякова, возглавляющего отдел закупок в администрации Красносельского района, о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. В этот день обыскали здание администрации и квартиру фигуранта коррупционного дела.

По сведениям издания, следствие считает, что чиновник брал взятки от нескольких организаций, которые специализируются на зимней уборке дворов, за помощь в ходе торгов. Конкурсы проводились еще прошлым летом, и, по версии СК, Мещерякова суммарно вознаградили на сумму, превышающую миллион рублей.

Отметим, что это уже второй за неделю "силовой" ответ на повсеместно критикуемое качество уборки города от снега и льда. Накануне волна обысков прокатилась по офисам предприятий, обслуживающих содержание дорог и ЖКХ, что привело к шести задержаниям. Тем временем, скапливающийся на крышах лед продолжает травмировать и даже убивать прохожих.

ЗАКС.Ру пытался связаться с чиновниками Красносельского района и с представителями СК по рабочим телефонам, но 9 февраля они не брали трубку.


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