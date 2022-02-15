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"Новые люди" не поддержали обращение КПРФ о признали ДНР и ЛНР, но поддержали проект единороссов

фото ЗакС политика "Новые люди" не поддержали обращение КПРФ о признали ДНР и ЛНР, но поддержали проект единороссов

Фракция "Новые люди" в Госдуме почти полным составом проголосовала против проекта постановления КПРФ об обращении к президенту с предложением признать независимость самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.  Это следует из данных поименного голосования, опубликованных вечером 15 февраля.

Против утверждения документа высказались 14 из 15 представителей фракции. Ее лидер Алексей Нечаев заседание пропускал и не голосовал.

"Прежде чем принимать такие серьезные решения, которые повлекут за собой дипломатические проблемы, необходимо узнать мнение самих жителей ЛНР и ДНР. Перспективы независимости двух республик неочевидны. Президент и МИД проделали колоссальную работу, чтобы были выполнены Минские соглашения, согласно которым обе народные республики являются территорией Украины", - написала в своем Telegram-канале депутат "Новых людей" от Петербурга Ксения Горячева.

Она также заявила, что проблем достаточно внутри страны, а депутатам стоит "вернуться к своим прямым обязанностям и перестать мнить себя всезнающими гуру". Заниматься в первую очередь проблемой бедности в своей стране призвала парламентариев и ее коллега по фракции Сардана Авксентьева. 

В то же время все думские "Новые люди" за исключением Нечаева проголосовали за проект обращения единороссов Артема Турова и Виктора Водолацкого, который обсуждали на альтернативной основе.

Если КПРФ предлагали обратиться к Путину немедленно, то документ Турова и Водолацкого предусматривал предварительную консультацию с МИД. В остальном их проекты предельно похожи.

Напомним, инициативу депутатов уже прокомментировал президент Путин. Он заявил, что необходимо сделать всё для решения проблем Донбасса, "но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений".  

Сергей Еремеев, фото - пресс-служба Госдумы


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