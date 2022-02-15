Беликов в эфире: "Востребовано" и "никакой конкретики"

"Когда вы уйдете с должности главы?", "Будут ли перевыборы в муниципалитетах в 2022 году?" и многое другое муниципальные депутаты спрашивали у председателя Совета МО Всеволода Беликова. 15 февраля он провел прямой эфир "ВКонтакте". Ответы получили не все. Беликов обещал сделать трансляции регулярными, а пока ЗАКС.Ру рассказывает - о чем шла речь в первый раз.

Радости и горести соцсетей

Совет муниципальных образований Петербурга 15 февраля провел "Час муниципального депутата", в рамках которого глава организации и депутат Законодательного собрания Всеволод Беликов отвечал на вопросы муниципалов. Такое мероприятие проводили впервые.

В начале эфире Беликов рассуждал о роли своей организации и муниципалов в целом. Он заявил, что Совет МО регулярно принимает план работы на год исходя из предложений глав округов. Последние, по его словам, представляют мнение всех мундепов совета и жителей - это депутат повторял неоднократно. Беликов рассказал, что обо всех этапах реализации плана Совет рассказывает на своем сайте, а в последние месяцы и в группе "ВКонтакте".

- Для меня это несколько печальная история, потому что до сих пор подписчиков чуть больше 500, при том, что 2000 муниципальных служащих [в Петербурге], - посетовал депутат.

Но группа Совета во "ВКонтакте" доступна не всем, заявила ЗАКС.Ру муниципальный депутат МО "Правобережный" Марина Горчакова. Мундеп сообщила, что ее в группе заблокировали после нескольких комментариев с вопросами о благоустройстве, установке "лежачих полицейских" и по другим темам. По мнению Горчаковой, "последней каплей" стала ее критика в адрес поездки муниципалов в другую страну: "Не гоже на бюджетные деньги какие-то такие поездки совершать".

Беликов во время эфира грустил о пустоте группы "ВКонтакте" недолго. Вскоре он уже радовался активности - зрители трансляции активно ставили реакцию "Нравится".

- О, сердечки поплыли! Здорово! Приятно, спасибо! - восхищался депутат.

Сотрудница дирекции Совета МО Оксана Лебедева сообщила, что за трансляцией следят 200 человек. Однако, это общее число просмотров записи на тот момент, единовременно прямой эфир смотрели около 70 зрителей. После радости от успеха трансляции Беликов перешел к ответам на вопросы.

Закон о реформе муниципалитетов

Совет МО предлагал коллегам заранее направить Беликову свои вопросы, но и позволил писать их в чате самой трансляции. Основная часть вопросов касается законопроекта "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", сообщила Лебедева. Вопросы об этом зрители писали и в чате трансляции. Например, мундеп МО "Владимирский округ" Виталий Боварь поинтересовался, когда Совет муниципалитетов выступит против законопроекта.

Документ ведет к реорганизации местного самоуправления в России. Петербург законопроект тоже затрагивает, но не полностью - из-за статуса города федерального значения. При этом, в городе регулярно поднимается вопрос о том, что на его территории очень много муниципалитетов - их число можно было бы и сократить. В частности, об этом говорил спикер ЗакСа Александр Бельский. Муниципальная реформа и укрупнение муниципалитетов грозят досрочными выборами, но пока никакой официальной информации по этому вопросу нет.

Беликов в эфире рассказал, как будет строиться работа в Петербурге после принятия закона.

- Я уверен, что на площадке координационного совета при губернаторе Петербурга, на площадке комиссии по местному самоуправлению Законодательного собрания, с участием экспертного сообщества, с участием тех, кому понятна роль местного самоуправления, кто активно участвует в деятельности органов местного самоуправления, кто активно влияет, <...> соберутся и будут реализовывать положения федерального закона, будут вносить изменения в наш закон, - сказал Беликов.

По его мнению, эта работа будет идти спокойно и планово. Все проблемные моменты учтут в региональном законе, уверен депутат. Он добавил, что не видит оснований для существенного сокращения муниципалитетов в Петербурге. Оптимизационная модель будет изучена специалистами, заверил парламентарий.

В разговоре с ЗАКС.Ру мундеп Боварь отметил, что ответа на свой вопрос так и не получил. Он добавил, что просмотрел не весь эфир Беликова: "Во-первых, он очень долгий, во-вторых, меня расстроило, как он идет".

- Не очень живо он реагировал на вопросы. Вот ты задаешь вопрос и не понимаешь, прочтут его или не прочтут. То есть к определенным вопросам он был готов, очевидно, он просто заранее приготовился, и он ответил на них, а на остальные, мягко говоря, с меньшей охотой. Да и содержание его ответов мне, если честно, не понравилось. Не совпали с моим пониманием того, что происходит, казались не особенно логичными, - поделился Боварь.

По реформе в чате задавали и другие вопросы: будут ли перевыборы в 2022 году из-за принятия закона, что делать выступающему против реформы гражданину и другие. На них руководитель СМО тоже не ответил.

Продолжение коммуникации

Зато Беликов снова коснулся вопросов финансового обеспечения муниципалитетов и мусорной реформы в Петербурге. На эти темы поступило много обращений, сообщила сотрудница Совета МО Лебедева. Беликов заявил, что надеется на рост размера субсидий в адрес округов и рассказал о встрече муниципалов с гендиректором "Невского экологического оператора" Екатериной Горшковой.

В чате эфира спрашивали о многом другом. В частности, интересовались, когда муниципалов обяжут вести трансляции с заседаний и выкладывать эти записи, что делается для соблюдения глава МО регламента заседаний, какое обучение будет предоставлено начинающим мундепам и другое.

На последний вопрос Беликов решил дать ответ. Он напомнил, что Совет МО регулярно выпускает различные пособия. Их изучение - первый этап обучения муниципальных депутатов, уверен Беликов.

- Совет муниципальных образований подготовил большое количество разного рода методические рекомендации. Поднимите руку, кто из вас, коллеги по ту сторону экрана, видели наши сборники? - поинтересовался депутат ЗакСа.

"У главы в шкафу видел", - ответил в чате депутат МО "Город Петергоф" Михаил Тихонов.

"Видели то, что лежит онлайн", - написала мундем МО "Поселок Шушары" Инга Узянбаева.

Некоторые вопросы касались и деятельности Совета, и работы Беликова на посту его главы: "Главный вопрос когда вы (представитель ЗАКСа) уйдете из глав СМО?" (орфография и пунктуация автора - прим. ЗАКС.Ру) - поинтересовался в чате депутат МО "Южно-Приморский" Александр Кузнецов. Этим вопросом задаются и другие петербуржцы.

- Что ему действительно стоит сделать, это подыскать преемника и наконец уйти с поста председателя Совета муниципальных образований, потому что он не имеет уже прямого отношения к местному самоуправлению, - считает Боварь.

Беликов или не увидел вопрос, или не стал на него отвечать. С 2000 года он был главой муниципального образования "Финляндский округ", а в 2005 году стал руководить Советом МО. В сентябре 2021 года Беликов избрался в Законодательное собрание, сложил полномочия председателя "Финляндского округа", но от СМО решил не отказываться.

Депутат ЗакСа заявил в конце эфира, что намерен продолжать ведение трансляций. Только делать их лучше тематическими, чтобы лучше погрузиться в вопрос, отметил глава Совета МО. С этим предложение согласен глава МО "№7" Михаил Евдокимов. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что лучше не смешивать разные вопросы в одну кучу. Еще можно сменить платформу проведения трансляции, предложил Евдокимов:

- Было очень интересно. По чату не очень удобно - с компьютера не видно чат. Возможно, платформу стоит поменять, например, на Zoom. С телефона неудобно смотреть, а с компьютера чат не видно.

Мундеп МО "Правобережный" Марина Горчакова, несмотря на блокировку в группе, все же посмотрела эфир. По ее мнению, вопросы муниципалов остались открытыми.

- Я не услышала ответов ни на какие вопросы, кроме того, что нам надо с главой сотрудничать, главу поддерживать, нам нужно через глав передавать свои инициативы. Про мусор тоже совершенно аморфные ответы не содержащие никакой конкретики, - заявила Горская.

Не смотря на претензии от некоторых муниципальных депутатов к прямому эфиру главы Совета МО Беликова, они считают, что такие трансляции все же стоит проводить. Это лучше, чем вообще никакой коммуникации, считает мундеп "Владимирского округа" Боварь.

- Это действительно очень востребованный формат. Есть общие вопросы, которые можно обсудить целиком, чтобы все слышали, а не чтобы Беликов отвечал каждому по телефону. В целом, это, конечно, очень востребовано, очень удобно и нужно продолжать, - считает глава МО №7 Евдокимов.

Беликов заявил, что прямые эфиры планирует организовывать раз в квартал. Первую трансляцию он закончил словами: "Но пасаран", а вторую намерен организовать в следующем месяце.

София Саттарова