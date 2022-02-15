"Внешней политикой должен заниматься МИД": Горячева объяснила, почему выступила против обращения о признании ЛНР И ДНР

Депутат Государственной думы от "Новых людей" Ксения Горячева рассказала ЗАКС.Ру, почему проголосовала против предложения КПРФ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, но поддержала похожий документ представителей "Единой России".

По ее мнению, внешняя политика - зона ответственности Министерства иностранных дел, а не Госдумы. Заявления коллег о поддержке россиянами жесткой риторики в отношении Украины не подкреплены опросами, считает депутат.

- Внешней политикой должен заниматься МИД, а Госдума - представлять интересы людей и улучшать жизнь внутри страны. <...> Иногда для красного словца люди готовы бросаться в военную риторику: больше заголовков в сети появится, а люди отвлекутся от внутренних проблем. Мы же думаем о последствиях и считаем, что депутаты, направив постановление напрямую президенту, как минимум не отразили реальный запрос народа. Как максимум – сделали только хуже, - сказала Горячева.

Горячева полагает, что в этом вопросе сперва стоит проконсультироваться с МИД, поскольку Минские соглашения, по которым переговоры в министерстве продолжаются не первый месяц, определяют ЛНР и ДНР как территорию Украины.

Напомним, 15 февраля депутаты Госдумы поддержали предложение обратиться к президенту Владимиру Путину с призывом признать независимость спорных территорий. Члены фракции "Новые люди" почти в полном составе проголосовали против инициативы КПРФ, но поддержали аналогичный проект депутатов от "Единой России", которые предлагали сперва обратиться в МИД.

Константин Леньков