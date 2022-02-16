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Новости 10:14

Зюганов известил о выписке из больницы управделами президента

фото ЗакС политика Зюганов известил о выписке из больницы управделами президента

Бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова отпустили домой после лечения в Центральной клинической больнице управделами президента, политик уже всецело погрузился в работу, информирует РИА "Новости".

О госпитализации Зюганова стало известно 11 февраля: сообщалось, что у него имеются признаки ОРВИ, при этом проведённая в медучреждении томография поражения лёгких не показала.

В разговоре со СМИ пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко рассказывал, что врач рекомендовал политику провести ещё несколько дней в больнице.

"Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой", - известил Зюганов.

Отметим, что до сих пор неясным остаётся состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского, также госпитализированного в ЦКБ управделами президента.


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