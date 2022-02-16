Закон о гербах и флагах Петербурга в муниципалитетах приняли в окончательной редакции

Парламент Петербурга 16 февраля утвердил в третьем чтении инициативу, согласно которой главы муниципалитетов будут обязаны вывешивать в своих кабинетах герб и флаг города.

Региональные символы должны быть также представлены в залах, где заседают местные советы.

Согласно федеральному законодательству, муниципалы должны вывешивать флаг и герб своего субъектах в залах заседания и рабочих кабинетах. Однако ранее это не было прописано в региональных нормативно-правовых актах. Проект закона о гербах и флагах в муниципалитетах в городской парламент вносил комитет по законодательству ЗакСа.

Сергей Еремеев