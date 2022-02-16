ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:28

Закон о гербах и флагах Петербурга в муниципалитетах приняли в окончательной редакции

фото ЗакС политика Закон о гербах и флагах Петербурга в муниципалитетах приняли в окончательной редакции

Парламент Петербурга 16 февраля утвердил в третьем чтении инициативу, согласно которой главы муниципалитетов будут обязаны вывешивать в своих кабинетах герб и флаг города.

Региональные символы должны быть также представлены в залах, где заседают местные советы.

Согласно федеральному законодательству, муниципалы должны вывешивать флаг и герб своего субъектах в залах заседания и рабочих кабинетах. Однако ранее это не было прописано в региональных нормативно-правовых актах. Проект закона о гербах и флагах в муниципалитетах в городской парламент вносил комитет по законодательству ЗакСа.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама