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Новости 10:30

ЗакС принял законопроект об информационной безопасности детей

фото ЗакС политика ЗакС принял законопроект об информационной безопасности детей

Законодательное собрание Петербурга 16 февраля окончательно утвердило инициативу, наделяющую Смольный полномочием проводить мероприятия по обеспечению информационной безопасности детей. 

Документ внес комитет по законодательству ЗакСа. Его председатель Всеволод Беликов ("Единая Россия") ранее отметил, что принятие проекта было вызвано изменением федерального законодательства.

После окончательного утверждения инициативы городская администрация, помимо прочего, получит право производить информационную продукцию для детей.

Сергей Еремеев


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