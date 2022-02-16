Комздрав: коронавирус может покинуть Петербург к маю

Пятая волна коронавируса в Петербурге пошла на спад, а в дальнейшем болезнь может покинуть Петербург совсем, заявил 15 февраля первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Чиновник выразил надежду, что это случится в ближайшие месяцы.

"Будем надеяться, что всё-таки "омикрон" — это последний виток COVID-19, всё-таки он закончится, и мы вздохнём спокойно к маю, будем жить обычной жизнью, вспоминать его просто как банальный грипп, который будет приходить время от времени", — высказал свое мнение Сарана.

Напомним, 16 февраля глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что город перенес пандемию без существенных "людских потерь". При этом, согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, количество погибших от COVID-19 в Петербурге к настоящему времени вплотную приблизилось к 31 тысяче человек.

Накануне Андрей Сарана сообщил о достижении стопроцентного коллективного иммунитета в Петербурге. После этого комитет по здравоохранению счел нужным прокомментировать слова Сараны. В Telegram-канале ведомства заявили, что коллективный иммунитет считается сформированным при достижении отметки 80 % вакцинированных и переболевших жителей от общего городского населения. "В Санкт-Петербурге этот показатель на 100 процентов был достигнут еще в декабре 2021 года", — сообщили в комитете.

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