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Новости 14:15

Пиотровский предложил Бельскому завести в ЗакСе кота или "другое животное"

фото ЗакС политика Пиотровский предложил Бельскому завести в ЗакСе кота или "другое животное"

Курирующий спорт и культуру в Петербурге вице-губернатор Борис Пиотровский предложил спикеру Заксобрания Александру Бельскому завести кота в Мариинском дворце. О соответствующем разговоре чиновник сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС. Там говорили о благотворительном проекте SpayDay Russia, чьей ключевой идеей является гуманное отношение к животным.

"Вчера встречались с председателем Законодательного собрания, обратили внимание на то, что в Мариинском дворце нет котов и кошек", — цитирует Пиотровского Znak.com.

Вице-губернатор уточнил, что Бельский обещал подумать над его предложением.

"Надеюсь, скоро мы сможем вернуться к нему с котом, или кошкой, или другим животным в руках", — заключил Пиотровский.

Позднее у себя в телеграм-канале вице-губернатор напомнил, что в Петербурге объявлен Год заботы о животных, а тот же музей Эрмитаж, чьим директором является отец вице-губернатора, — это признанный мировой pet-friendly музей-амбассадор.


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