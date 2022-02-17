ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:26

В Мурманской области отменяют QR-коды для общепита и посещения ТРЦ

фото ЗакС политика В Мурманской области отменяют QR-коды для общепита и посещения ТРЦ

Власти Мурманской области приняли решение отменить режим QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров, заведений общепита и кинотеатров. Решение вступает в силу в пятницу, 18 февраля. 

С предложением отменить QR-коды выступил региональный оперштаб на фоне улучшения эпидемической обстановки. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в регионе удалось достичь довольный высокого уровня коллективной иммунизации населения, а также наметилась тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

QR-коды должны будут предъявлять только посетители спортивных и культурных событий.

"И мы внимательно будем следить за ситуацией. Остальные ограничения, которые введены на сегодняшний день, также пока продолжают действовать", - подытожил Чибис.

На прошлой неделе рост заболеваемости ковидом в области снизился на 22%, на 14% сократилась заболеваемость среди детей.

Режим QR-кодов в регионе ввели в октябре 2021 года: изначально правило распространилось только на спортмероприятия, после чего, в ноябре, сертификаты об иммунизации должны были предъявлять посетители общепита и ТРЦ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама