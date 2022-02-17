В Мурманской области отменяют QR-коды для общепита и посещения ТРЦ

Власти Мурманской области приняли решение отменить режим QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров, заведений общепита и кинотеатров. Решение вступает в силу в пятницу, 18 февраля.

С предложением отменить QR-коды выступил региональный оперштаб на фоне улучшения эпидемической обстановки. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в регионе удалось достичь довольный высокого уровня коллективной иммунизации населения, а также наметилась тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

QR-коды должны будут предъявлять только посетители спортивных и культурных событий.

"И мы внимательно будем следить за ситуацией. Остальные ограничения, которые введены на сегодняшний день, также пока продолжают действовать", - подытожил Чибис.

На прошлой неделе рост заболеваемости ковидом в области снизился на 22%, на 14% сократилась заболеваемость среди детей.

Режим QR-кодов в регионе ввели в октябре 2021 года: изначально правило распространилось только на спортмероприятия, после чего, в ноябре, сертификаты об иммунизации должны были предъявлять посетители общепита и ТРЦ.