МО №72 обезопасил оппозицию из "Единой России" от лишения мандатов

Совет муниципального образования № 72 на заседании 16 февраля принял изменения в устав, которые усложняют процедуру досрочного лишения депутата мандата. Об этом ЗАКС.Ру рассказал глава округа и лидер петербургского отделения Партии роста Павел Швец.

По его словам, теперь за лишение мандата должно тайно проголосовать 2/3 совета – 14 человек. До этого было достаточно 11 голосов, уточнил Швец. Он добавил, что принятие изменений в устав связано с массовым лишением полномочий мундепов.

- Наша принципиальная позиция, что это (лишение полномочий муниципальных депутатов - прим. ЗАКС.Ру) неправильно, что эта процедура должна быть максимально сложной, потому что речь идет о мандате депутата, которого избрали жители, - сказал Швец.

Глава МО № 72 считает, что нельзя лишать депутата мандата по письму губернатора города, не разобравшись в ситуации.

- Мы эту процедуру сделали максимально сложной, чтобы никто не волновался, в первую очередь в нашем совете. У нас (Партии роста - прим. ЗАКС.Ру) сейчас большинство, даем сигнал коллегам из "Единой России", оппозиции в нашем муниципалитете, что мы не собираемся никого лишать мандата, - рассказал глава МО "№72".

Он уточнил, что за изменение устава проголосовало 14 членов совета, в том числе представители "Единой России". Швец заявил, что решение было политическим и что МО № 72 призывает своих коллег-муниципалов принять аналогичные изменения.

В муниципальном образовании № 72 сейчас 18 депутатов. Из них трое – представители "Единой России". Основное большинство у Партии роста.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов регулярно направляет в МО письма, в которых утверждает, что у тех или иных депутатов якобы обнаружены нарушения в отчетах о доходах. Эти нарушения глава города называет "не несущественными" и требует от совета лишить якобы провинившегося мундепа полномочий. Некоторые муниципалитеты так и поступили, часть из них даже не знали на тот момент, какие именно ошибки обнаружены в декларациях.

Муниципалы выступали против лишения своих коллег полномочий. Часть округов в знак протеста решили выйти из Совета муниципальных образований. Такое решение приняло и МО № 72.

София Саттарова / Фото: МО №72