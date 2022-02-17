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Новости 15:24

Волонтера фонда "Войтановский" осудили за хранение сильнодействующего вещества в багажнике

фото ЗакС политика Волонтера фонда "Войтановский" осудили за хранение сильнодействующего вещества в багажнике

Приморский районный суд Петербурга назначил три года лишения свободы условно бывшему курсанту Военно-космической академии им. Можайского Александру Кривоклякину по статье о незаконном хранении и перевозке сильнодействующего вещества (234 УК РФ). Об этом 17 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Курсанта задержали в ночь на октября 2020 года. В багажнике его автомобиля Chrysler обнаружили 385,2 грамм вещества, содержавшего препарат прегабалин. По решению суда, машина была конфискована и передана в собственность государству. 

Суд установил, что Кривоклякин пытался незаконно сбыть вещество. Однако продаже помешало задержание.

В суде выяснилось, что Кривоклякин — волонтер некоммерческого фонда "Войтановский", основанного главой муниципалитета "Лиговка-Ямская" Вадимом Войтановским. Эта организация заявляет о своей поддержке людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ее неоднократно подозревали в подкупе избирателей перед выборами.

Фонд "Войтановский" предоставил суду положительную характеристику Кривоклякина. Позитивно о своем бывшем курсанте отозвались и в академии Можайского. Кривоклякин в содеянном раскаялся, вину признал в полном объеме. Давать показания по существу не стал.


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Упоминаемые персоны
Войтановский Вадим Николаевич

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