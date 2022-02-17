"Единая Россия" приостановила членство в партии главы МО "Волковское" Куренева

Членство главы муниципального образования "Волковское" Михаила Куренева в партии "Единая Россия" приостановлено. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "Новости Купчино".

В пресс-службе петербургской "Единой России" ЗАКС.Ру подтвердили информацию о приостановке членства Куренева. В партии сообщили, что решение было принято еще 3 февраля Фрунзенским местным отделением ЕР.

Ранее на главу МО "Волковское" завели уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), сообщала "Фонтанка". По данным СМИ, основанием для возбуждения дела стало лишение полномочий депутата МО "Волковское" Дмитрия Галашева. Последний доказал в суде, что заседания, на котором его лишили мандата, не было. ЗАКС.Ру направляла запрос в Следственный комитет с просьбой подтвердить возбуждение дела на Куренева и сообщить подробности — ответа пока не поступило.

Фото: МО "Волковское"