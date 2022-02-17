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Эргашев просит ЗакС поддержать "социальные" законопроекты

фото ЗакС политика Эргашев просит ЗакС поддержать "социальные" законопроекты

Петербургский вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий социальную сферу, на заседании комиссии ЗакСа по соцполитике и здравоохранению обратился к депутатам с просьбой принять новейшие законопроекты. 

Как сообщает пресс-служба чиновника, свое выступление он начал с разговора о поправках в законодательство, касающееся компенсаций за оплату услуг ЖКХ. Соответствующий законопроект, вводящий для каждого потребителя услуг персональный размер денежной поддержки, ожидает рассмотрения во втором чтении, и Эргашеву представляется необходимым консолидированное утверждение документа парламентариями.

"Эти важные изменения коснутся 1 млн льготников", - напомнил профильный вице-губернатор.

Вторая волнующая Эргашева инициатива, на поддержку которой он рассчитывает, касается дольщиков и прекращения включения новых данных о них в специальный перечень. 

"Пострадавшие дольщики фактически реализовали свое право на включение в реестр. Мы намерены сосредоточиться на оказании им реальной помощи, в том числе с участием строительного сообщества", - обозначил позицию Смольного чиновник.


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