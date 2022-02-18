"Ветераны России" попросили правительство Израиля лишить Шендеровича* гражданства

Общественное движение "Ветераны России" обратилось к властям Израиля с требованием лишить писателя Виктора Шендеровича* гражданства этой страны, сообщает издание "Подъём". По словам главы организации Ильдара Резяпова, соответствующее послание было направлено премьер-министру Нафтали Беннету.

"С 1 по 5 марта он [Шендерович*] планирует провести там "концерты иностранного агента", — сообщил о планах писателя Резяпов. — Мы призываем не только запретить его концерты в Израиле, мы просим премьер-министра Израиля инициировать проверку получения израильского гражданства Шендеровичем*. Мы хотим, чтобы он вернулся в Россию, на свою родину. Зачем ему бегать по европейским странам? Жить ему нужно в России".

Ранее "Ветераны России" направили заявления в МВД, прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить против Шендеровича* уголовное дело о реабилитации нацизма. В начале года сатирик покинул Россию, опасаясь уголовного преследования со стороны прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина.

*Виктор Шендерович был внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов 30 декабря 2021 года