Пикалев рассказал о дворах, откуда не вывозят мусор даже после повторных жалоб

Петербургский вице-губернатор Валерий Пикалев, курирующий в том числе мусорную проблему, которая актуализировалась в наступившем году, рассказал о типах и количестве жалоб на несвоевременную уборку контейнерных площадок. На сегодняшний день ситуация, с его слов, сложилась двоякая. Звонков в его приемную ко второй половине февраля стало значительно меньше, "единицы совершенно", но некоторые из них заслуживают особого внимания и контроля: на некоторые заявки систематически отсутствует какая-либо реакция.

"Не только второй раз не приезжают вовремя, а третий и четвертый. Такие случаи есть, и у меня их порядка семи-восьми", - сообщил Пикалев телеканалу "Санкт-Петербург".

При этом, по оценке чиновника, ответственная за централизованную уборку мусорных площадок компания "Невский экологический оператор" сегодня полностью контролирует этот процесс.

Отметим, что в январе Петербург стал чемпионом в масштабах страны по числу жалоб на замусоренные дворы. В наибольшей степени от этого страдали жители северных районов, Охты и правобережной части Невского района.