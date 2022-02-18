РЕН ТВ: В Роскомнадзор направили документы на блокировку Telegram-канала "Генерал СВР"

Правоохранительные органы направили запрос в Роскомнадзор, добиваясь блокировки популярного политического Telegram-канала "Генерал СВР", регулярно публикующего оригинальные материалы конспирологического характера о представителях российской политической элиты. Желаемая силовиками блокировка связана с уголовным делом об экстремизме, в рамках которого на неделе задерживали и допрашивали политолога Валерия Соловья. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, на котором в числе прочего содержатся фотографии с обыска в квартире у бывшего профессора МГИМО.

Следственный комитет считает Соловья причастным к контенту, появляющемуся в Telegram-канале "Генерал СВР". В свою очередь, представители последнего ранее опровергли версию, по которой Соловей пишет некоторые тексты для канала, имеющего на сегодняшний день более 220 тысяч подписчиков. По мнению российских силовиков, канал разжигает ненависть к российским органам власти и может находиться под контролем украинских или западных спецслужб.