В Татарстане отменяют QR-коды

Начиная с понедельника, 21 февраля, на территории Татарстана отменяют действие QR-кодов, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал мэрии Казани. От жителей не будут требовать подтверждения вакцинации или перенесенного коронавируса на транспорте и при посещении общественных мест.

Ранее об отмене системы QR-кодов сообщили чиновники из правительства Амурской области.

Напомним, Татарстан стал первым российским регионом, где ввели обязательные QR-коды для проезда в общественном транспорте. Подобная мера вызвала резко негативную реакцию местных жителей. Сообщалось о драках в автобусах и о сбоях в графике движения. В конце ноября жители Казани вышли на несогласованный митинг против введения QR-кодов.