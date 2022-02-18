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Новости 21:13

В Татарстане отменяют QR-коды

фото ЗакС политика В Татарстане отменяют QR-коды

Начиная с понедельника, 21 февраля, на территории Татарстана отменяют действие QR-кодов, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал мэрии Казани. От жителей не будут требовать подтверждения вакцинации или перенесенного коронавируса на транспорте и при посещении общественных мест.

Ранее об отмене системы QR-кодов сообщили чиновники из правительства Амурской области.

Напомним, Татарстан стал первым российским регионом, где ввели обязательные QR-коды для проезда в общественном транспорте. Подобная мера вызвала резко негативную реакцию местных жителей. Сообщалось о драках в автобусах и о сбоях в графике движения. В конце ноября жители Казани вышли на несогласованный митинг против введения QR-кодов.


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