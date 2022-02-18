"Мы понимаем все неудобства": В Приамурье решили отказаться от системы QR-кодов

Чиновники из правительства Амурской области после консультаций с медиками утвердили решение об отмене режима QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Василия Орлова. Необходимость повсеместно предъявлять электронный сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, отпадет с понедельника 21 февраля.

"Мы понимаем все неудобства, которые доставляет гражданам необходимость предъявлять QR-коды для посещения общественных мест. Это была вынужденная мера для недопущения распространения заболеваемости", - произнес глава региона.

Он также обосновал законодательные изменения тем, что заражение новым штаммом "омикрон" оборачивается для граждан преимущественно легким течением болезни. В Приамурье система QR-кодов без перерывов действовала начиная с октября.

Отметим, что накануне об отмене QR-кодов для посещения заведений общепита и торговых центров объявило правительство Мурманской области.