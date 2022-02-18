Год в СИЗО за дырку у омоновца

Фото Константина Ленькова

Петербуржцу Эльдару Гарипову назначили 1,5 года колонии-поселения по "дворцовому делу". Суд установил, что во время задержания он ударил сотрудника ОМОН Сергея Копу по бедру с такой силой, что у силовика порвались штаны. На насилие митингующего побудила неприязнь к правоохранительным органам, решил судья. Гарипов утверждает, что его оговорили.

Ленинский районный суд Петербурга 18 февраля огласил приговор по делу 26-летнего Эльдара Гарипова. Он стал очередным осужденным участником протестов января 2021 года.

Гарипова задержали 31 января на Пионерской площади в самом начале несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального. На его плечах был российский триколор, который впоследствии кто-то из правоохранителей сорвал и бросил в кусты.

Пока пятеро силовиков крутили лежащего Гарипова, с головы митингующего на снег капала кровь. Уже в автобусе для задержанных ему потребовалась медицинская помощь. Парня доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, где его осмотрели врачи. Через несколько дней домой к Гарипову пришел участковый. В больнице были обязаны сообщить в правоохранительные органы о пациенте из-за характера полученных травм. Гарипов рассказал полицейскому, что пострадал от рук его коллег на митинге. Участковый пообещал сообщить об этом в Следственный комитет.

3 февраля СК возбудил уголовное дело, но не о превышении полномочий, а о насилии в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Подозреваемым стал сам пострадавший. 11 февраля Ленинский районный суд отправил Гарипова в СИЗО на два месяца. Следующий год он провел под стражей.

Следствие считает, что во время задержания осужденный нанес удар ногой по правому бедру задерживавшего его Сергея Копы. У омоновца осталась небольшая ссадина и надорвались штаны. Когда он поднимался в грузовик Росгвардии, брюки бойца дали слабину и окончательно порвались. Согласно приговору суда, эти штаны должны быть уничтожены, как вещественное доказательство.

На стадии предварительного расследования следователь предлагал обвиняемому признать вину, обещав изменить меру пресечения и рассмотреть дело в особом порядке. Гарипов отказался. По мнению адвоката Игоря Скачко, обвинение нарочно затягивало процесс. Когда максимальный шестимесячный срок нахождения под стражей подходил к концу, следователь предъявил обвиняемому материалы для ознакомления, что позволило продлить время содержания в следственном изоляторе.

Отказ в привлечении сотрудников правоохранительных органов к ответственности пришел в июле 2021 года. В нем говорилось, что нарушений закона в действиях силовиков нет - якобы Гарипов сам ударился о полицейскую дубинку или другой твердый предмет. Скачко рассказал, что одной из причин для отказа в возбуждении дела стала невозможность связаться с автором жалобы - он не отвечал на звонки следователя. Не удивительно, ведь в это время Гарипов находился в "Новых Крестах".

Судья Евгений Никитин зачитывал приговор больше часа. Он не согласился ни с одним из доводов Гарипова о его невиновности. Подсудимый утверждал, что неизвестные в черной форме подбежали к нему сзади, один из них ударил его чем-то по голове. Затем несколько мужчин навалились на него. Он пытался избавиться от неприятелей, но не вышло. Обидчиков он называл "энтузиастами, склонными к самоуправству". Судью такое описание не убедило.

- Версия Гарипова о том, что он не имел реальной возможности идентифицировать Копу в качестве сотрудника правоохранительных органов, как и иных участников его задержания, выглядит с учетом исследованных доказательств настолько беспочвенными и наивными, что даже не требуют отдельного опровержения, - заявил судья.

Потерпевший и свидетели-силовики, по мнению Гарипова, оговорили его. Он утверждает, что не бил полицейского. Обвинив в насилии к Копе, они хотят скрыть факт превышения полномочий. Приписывая ему сопротивление при задержании, он полагает, что они хотели оправдать свое насилие. Суд решил, что такая версия "не выдерживает критики".

Сами силовики утверждали, что не били Гарипова, а лишь доставляли до автобуса. Повалить на землю пришлось из-за его сопротивления. Задержанный якобы размахивал руками и хватался за экипировку. Для усмирения омоновцам и полицейским пришлось повалить его на землю и заломить руки.

- Поскольку Гарипов отказался самостоятельно пройти в спецтранспорт и оказал неповиновение. Размахивал руками, ногами, хватался за обмундирование, пытался убежать. Копа и Хвостов заломили подсудимому руки за спину и повалили его на землю. <...> Находясь на земле, Гарипов вертелся, пытался освободить руки, брыкался ногами, в связи с чем Михалеву, Горостяку и кому-то из сотрудников полиции пришлось оказывать Хвостову и Копе помощь в задержании подсудимого, - читал судья показания свидетелей.

Зачитывая решение, судья высказался о фото- и видеоматериалах, которые ранее исследовал суд. Он отметил, что на площади в момент задержания было много людей, которые могли бы зафиксировать возможное превышение полномочий.

- Обращает на себя внимание тот факт, что на Пионерской площади присутствует значительное количество как граждан, так и корреспондентов с мобильными устройствами и иными устройствами видеофиксации, которые несомненно бы запечатлели и предали огласке обстоятельства, если бы оно имело место в действительности, - заявил судья.

Судья в принципе не разделил версию о том, что Гарипову был причинен какой-либо существенный вред. После осмотра в НИИ Джанелидзе он не обращался в поликлинику по месту жительства, обнаруженные травмы не сопровождаются сотрясением мозга.

Адвокат Скачко рассказал ЗАКС.Ру, что на предыдущих заседаниях судья задавался вопросом, для чего Гарипов пришел на митинг с флагом. Тот, по словам защитника, сказал, что им двигало чувство патриотизма и желание подчеркнуть свою национальную идентичность. Судья на это заметил, что Гарипов имеет характерную для жителя России внешность. Прокурор, по словам Скачко, тоже удивился такой любви к государственным символам и заметил, что у него, например, дома флага нет.

Гарипову назначили один год и шесть месяцев колонии-поселения - на два месяца меньше, чем просило обвинение. Фигуранта "дворцового дела" освободили в зале суда незамедлительно, засчитав время, проведенное в СИЗО. До вступления приговора в силу Гарипов находится под подпиской о невыезде. Но не в Петербурге, а по месту регистрации - в Тверской области. Чтобы приобрести билет до Твери необходим паспорт, который в настоящее время находится в СИЗО. Он сможет получить его только во вторник, это единственный день недели, когда можно забрать документы. В случае, если Гарипов сможет добраться до места назначения без претензий со стороны надзорных органов, непонятно, как он сможет подавать апелляционные жалобы в Петербурге. В судебном решении такие подробности не прописаны.

- Чем меньше урегулирована ситуация, тем больше возможностей для произвола, - прокомментировал адвокат Скачко.

Сам Гарипов после оглашения приговора рассказал ЗАКС.Ру, что испытывает "смешанные" чувства. Он рад освобождению, но обвинительный приговор воспринимает болезненно. Пока дырявые штаны омоновца ожидают уничтожения, защита начнет подготовку к оспариванию приговора и отказа в возбуждении уголовного дела.

Текст и фото - Константин Леньков