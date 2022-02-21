ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:35

В ЗакСе отметили резкий рост объема продажи наркотиков в Петербурге

фото ЗакС политика В ЗакСе отметили резкий рост объема продажи наркотиков в Петербурге

Объем реализации наркотических веществ в Петербурга за два года увеличился более чем в шесть раз. Это следует из доклада депутата Алексея Цивилёва на заседании комиссии ЗакСа по вопросам правопорядка.

"По данным антинаркотической комиссии Санкт-Петербурга, в 2019 году ежедневно продавалось 50 кг наркотиков в день, в 2021 количество продаваемых наркотических веществ увеличилось до 321 кг в день", - передали в пресс-службе городского парламента.

Цивилёв сообщил ЗАКС.Ру, что основной причиной для этого он считает раскрутку сети интернет-магазинов, продающей запрещенные вещества.

- По данным антинаркотической комиссии Петербурга, в четырех субъектах открылись магазины по принципу Ozon, Aliexpress и Wildberries по продаже наркотиков. Сеть у них гораздо более разветвленная. Под ударом Москва - 2100 магазинов, Петербург - 1600, 500 в Екатеринбурге и 300 в Новосибирске, - рассказал Цивилёв. 

Он отметил, что, по данным МВД, в Петербурге за 2020 год у закладчиков изъяли 780 кг наркотиков. 

Напомним, Цивилёв руководит в ЗакСе рабочей группой по подготовке предложений по внесению изменений в антинаркотическое законодательство. Группа намерена подготовить законодательную инициативу до конца марта, уточнил депутат. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама