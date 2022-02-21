В ЗакСе отметили резкий рост объема продажи наркотиков в Петербурге

Объем реализации наркотических веществ в Петербурга за два года увеличился более чем в шесть раз. Это следует из доклада депутата Алексея Цивилёва на заседании комиссии ЗакСа по вопросам правопорядка.

"По данным антинаркотической комиссии Санкт-Петербурга, в 2019 году ежедневно продавалось 50 кг наркотиков в день, в 2021 количество продаваемых наркотических веществ увеличилось до 321 кг в день", - передали в пресс-службе городского парламента.

Цивилёв сообщил ЗАКС.Ру, что основной причиной для этого он считает раскрутку сети интернет-магазинов, продающей запрещенные вещества.

- По данным антинаркотической комиссии Петербурга, в четырех субъектах открылись магазины по принципу Ozon, Aliexpress и Wildberries по продаже наркотиков. Сеть у них гораздо более разветвленная. Под ударом Москва - 2100 магазинов, Петербург - 1600, 500 в Екатеринбурге и 300 в Новосибирске, - рассказал Цивилёв.

Он отметил, что, по данным МВД, в Петербурге за 2020 год у закладчиков изъяли 780 кг наркотиков.

Напомним, Цивилёв руководит в ЗакСе рабочей группой по подготовке предложений по внесению изменений в антинаркотическое законодательство. Группа намерена подготовить законодательную инициативу до конца марта, уточнил депутат.