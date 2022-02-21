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Новости 15:08

Коммунальщики Петербурга начали вывозить снег с газонов

фото ЗакС политика Коммунальщики Петербурга начали вывозить снег с газонов

Почти 200 тысяч кубометров снега и наледи вывезли дорожные службы с улиц Петербурга, сообщили 21 февраля в комитете по благоустройству. Всего с начала зимы город очистили от 3,36 млн кубометров зимних осадков.

Предвестием весны в комитете назвали начавшиеся работы по уборке снега с газонов. "Ряд предприятий, которые полностью справились с вывозом осадков с дорог, начали освобождать от снежных масс зеленые зоны", — уточнили чиновники. Кроме того, за прошедшую неделю дорожники собрали с улиц более 1,2 тысяч тонн мусора.

По сообщению комблага, всего в понедельник уборкой петербургских улиц занимаются 910 единиц техники и 1208 работников ручного труда.

На прошлой неделе стало известно о проведении опросов, связанных с изменением отношения петербуржцев к губернатору Александру Беглову на фоне проблем с уборкой снега и мусора в городе. Также Генпрокуратура сообщила о вынесении с начала зимы 45 представлений о некачественной уборке улиц и крыш в Петербурге.


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