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Новости 15:51

Znak: У петербуржцев интересуются их отношением к Беглову

фото ЗакС политика Znak: У петербуржцев интересуются их отношением к Беглову

В Петербурге проводят социологический опрос о том, как изменилось за последние месяцы отношение горожан к губернатору Александру Беглову, передает Znak.com. Как утверждает интернет-газета, обзванивающие петербуржцев социологи представляются сотрудниками "Агентства социальной информации".

Издание приводит слова своей собеседницы, которой довелось пообщаться с социологом. "Спрашивали, считаю ли я, что на Беглова ведется информационная атака, кто виноват в уборке снега и мусора: губернатор, правительство, УК или кто-то еще, — рассказала петербурженка. — Попросили оценить деятельность градоначальника, а также рассказать, как изменилось отношение к нему. Отдельно попросили назвать три эпитета, которые приходят в голову при упоминании Беглова".

Петербуржцы неоднократно высказывали нынешней зимой недовольство тем, как в городе убирают снег и мусор. В конце января Александр Беглов публично прокомментировал критику в свой адрес. Губернатор заявил, что против городской власти ведется кампания по дискредитации. Поименно называть ее инициаторов он не стал, упомянув лишь некие "полукриминальные структуры", пытавшиеся попасть в новый созыв Заксобрания. "Меня напугать невозможно. Я восьмой ребёнок в семье, и мой отец дошёл до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза", — заявил тогда он.

Заметим, что официальных сведений о рейтинге Беглова в публичном поле нет.


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