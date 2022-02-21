ЗакС поддержал законопроект о штрафах за ненадлежащее содержание домашних животных

Члены постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Заксобрания Петербурга одобрили внесение корректив в статью КоАП о несоблюдении требований по содержанию домашних животных.

Так, законопроект предполагает введение штрафов за ненадлежащее отношение к животным от 500 до 1 тысячи рублей для гражданских лиц и от 3 до 5 тысяч рублей - для юрлиц. Повторное нарушение будет наказываться 1,5-3 тысячами рублей штрафа для физлиц и 5-10 тысячами рублей для предпринимателей.

Заключение комиссии ЗакС направит в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Ранее, напомним, петербургский парламент направил своих представителей в общественный совет при региональном правительстве по вопросам отношения к животным: в него вошли Ирина Иванова (КПРФ), Анастасия Мельникова и Вера Сергеева (обе - "Единая Россия").