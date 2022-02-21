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Новости 18:57

В день памяти Немцова в Петербурге устроят возложение цветов

фото ЗакС политика В день памяти Немцова в Петербурге устроят возложение цветов

Память Бориса Немцова в Петербурге планируют почтить у Соловецкого камня в воскресенье, 27 февраля, в годовщину убийства политика. Мероприятие состоится в формате возложения цветов, сообщил ЗАКС.Ру депутат городского парламента Борис Вишневский.

- Планируем просто возложить цветы. Без речей, флагов и плакатов, - рассказал Вишневский.

Напомним, мероприятие памяти Немцова в формате возложения цветов прошло в Петербурге и год назад. У городских властей и полиции оно претензий не вызвало. 

Бывшего первого вице-премьера правительства России и депутата Госдумы, а впоследствии несистемного оппозиционера Бориса Немцова киллер застрелил в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. Ежегодно в крупных городах страны проходят акции его памяти. С 2021 года митинги и шествия в этот день не разрешают из-за коронавирусных ограничений.


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 

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