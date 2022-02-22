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Новости 10:51

ПАРНАС подал в мэрию Москвы заявку на "Марш мира" численностью до 150 тысяч человек

фото ЗакС политика ПАРНАС подал в мэрию Москвы заявку на "Марш мира" численностью до 150 тысяч человек

Члены Партии народной свободы (ПАРНАС), а также активисты Дмитрий "Энтео" Цорионов и Алексей Миняйло, подали в мэрию Москвы заявку на проведение "Марша мира" 5 марта. Предполагаемая численность участников мероприятия — до 150 тысяч человек, уведомил Znak.com Цорионов.

Активисты планируют пройти от Белорусского вокзала до Лубянской площади.

Заявители полагают, что вышедшие на марш москвичи смогут таким образом продемонстрировать своё отношение к происходящему на территориях ЛНР и ДНР.

"Промедление или отсутствие реакции может привести к необратимым последствиям. Москвичи и, в целом, гражданское общество, могут и должны повлиять на решения руководства страны. Учитывая экстренную ситуацию и угрозу войны, просим Вас согласовать мероприятие", — говорится в заявке, поданной на имя столичного мэра Сергея Собянина.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР вечером 21 февраля. Он также поручил российским войскам поддерживать мир на сепаратистских территориях.


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