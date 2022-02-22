Российский МИД: О размещении военных баз в ДНР и ЛНР пока речи не идет

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко выступил с заявлением относительно потенциального размещения российских военных баз в Донецкой и Луганской народных республиках, которые накануне своим указом признал российский президент на восьмом году их существования.

"Пока ни о каких базах разговора не шло. Но при необходимости сделаем, будет сделано все, что нужно. Договор это предусматривает", - приводит его слова РИА "Новости".

По подсчетам Руденко, за последние дни в Россию прибыло уже около 80 тысяч беженцев с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Подробнее о "донбасской" речи президента Владимира Путина, итогом которой стало признание сепаратистских образований на юго-востоке Украины, читайте в материале ЗАКС.Ру. Среди прочего, Путин обвинил украинскую сторону в неисполнении международных договоренностей, в ущемлении прав человека и коррупции, а также захотел "показать" Киеву декоммунизацию, к которой тот в представлении Путина стремится.

фото: mil.ru