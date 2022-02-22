Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за ратификацию договоров о сотрудничестве с ЛДНР

Депутаты Государственной думы сразу в трёх чтениях одобрили договоры о сотрудничестве с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками. Трансляцию демонстрировали на сайте нижней палаты парламента. За решение высказались сразу все присутствовавшие на заседании народные избранники.

Ранее парламенты ДНР и ЛНР также единогласно ратифицировали договор о сотрудничестве с РФ.

Телеграм-канал "Можем объяснить" обратил внимание, что за одобрение договоров думские парламентарии голосовали единодушнее, чем за присоединение Крыма к РФ, — но при этом в достаточно урезанном составе, так как на нынешнем заседании отсутствовали 45 депутатов.

За договоры по ДНР проголосовали 400 народных избранников, но при этом за договоры по ЛНР уже 399.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ЛДНР вечером 21 февраля.