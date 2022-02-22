ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:37

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за ратификацию договоров о сотрудничестве с ЛДНР

фото ЗакС политика Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за ратификацию договоров о сотрудничестве с ЛДНР

Депутаты Государственной думы сразу в трёх чтениях одобрили договоры о сотрудничестве с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками. Трансляцию демонстрировали на сайте нижней палаты парламента. За решение высказались сразу все присутствовавшие на заседании народные избранники.

Ранее парламенты ДНР и ЛНР также единогласно ратифицировали договор о сотрудничестве с РФ.

Телеграм-канал "Можем объяснить" обратил внимание, что за одобрение договоров думские парламентарии голосовали единодушнее, чем за присоединение Крыма к РФ, — но при этом в достаточно урезанном составе, так как на нынешнем заседании отсутствовали 45 депутатов.

За договоры по ДНР проголосовали 400 народных избранников, но при этом за договоры по ЛНР уже 399.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ЛДНР вечером 21 февраля. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама