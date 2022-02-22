Парламенты ДНР и ЛНР единогласно ратифицировали договор о сотрудничестве с РФ

Парламенты обеих самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик единогласно поддержали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией, информирует РИА "Новости".

В ДНР решение поддержали все 87 депутатов совета, в ЛНР - все 50 высказались "за".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ЛДНР вечером 21 февраля. Он также поручил российским войскам поддерживать мир на сепаратистских территориях.

Подписанию указа предшествовало обращение Путина к россиянам. Подробнее ознакомиться с ключевыми тезисами из послания главы государства, а также узнать, что об этом думает часть депутатского сообщества Петербурга, можно в материале ЗАКС.Ру.