Замглавы МИД: Россия не думает о разрыве дипломатических отношений с Киевом

Заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что его ведомство не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений с Украиной, несмотря на рост напряженности на Донбассе и состоявшееся накануне признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

"Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор", - приводит его ответ РИА "Новости".

Руденко добавил, что признание независимости ЛНР и ДНР распространится только на территории, на сегодняшний день подконтрольные руководству самопровозглашенных республик. Тем самым он подтвердил сказанное накануне вечером сенатором Андреем Климовым.

Подробнее об обстоятельствах признания Россией двух государственных образований Донбасса, провозгласивших себя самостоятельными государствами еще весной 2014 года, читайте в материале ЗАКС.Ру.