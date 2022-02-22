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Новости 14:14

ЗакС Ленобласти поддержал решение Путина о признании независимости ЛДНР

фото ЗакС политика ЗакС Ленобласти поддержал решение Путина о признании независимости ЛДНР

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли резолюцию в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о признании независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. Текст заявления регионального парламента приведён на его сайте.

"Принимая во внимание отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями и действия, направленные на ухудшение положения жителей ЛНР и ДНР, Законодательное собрание Ленобласти выражает поддержку решению президента Российской Федерации В.В. Путина", - говорится в резолюции областного ЗакСа.

Ранее в понедельник, 22 февраля, депутаты Государственной думы единогласно и сразу в трёх чтениях проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ЛДНР.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости обеих самопровозглашённых республик вечером 21 февраля. 


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