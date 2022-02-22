Путин: Я не сказал, что войска вот прямо сейчас туда пойдут

Президент Владимир Путин на брифинге вечером 22 февраля ответил на вопрос, как далеко российские солдаты могут зайти в Донбассе.

"Во-первых я не сказал, что войска вот прямо сейчас туда пойдут после нашей встречи здесь. Во-вторых, предсказывать конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретных ситуаций, которые складываются на месте", - заявил Путин.

Ранее Совет Федерации разрешил президенту использовать войска за пределами России. Совместную охрану границ республик Донбасса и использование российских военных баз на их территории предусматривают недавно подписанные договоры о дружбе России с ЛНР и ДНР.