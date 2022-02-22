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Новости 19:50

КИО возложил ответственность за обрушение корпуса "Красного треугольника" на районную администрацию

фото ЗакС политика КИО возложил ответственность за обрушение корпуса "Красного треугольника" на районную администрацию

Случившееся на прошлой неделе обрушение одного из фасадов бывшего завода "Красный треугольник" в Петербурге случилось по вине администрации Адмиралтейского района: к таким выводам пришли чиновники из комитета имущественных отношений. О том, что заботу госслужащих районного уровня о зданиях, образующих памятник культурного наследия, сочли недостаточной, сообщает издание "Фонтанка". Ремонтных работ по этому адресу комитет добивался от районной администрации как минимум шесть последних лет.

"Администрация в установленном порядке осуществляет полномочия собственника государственного имущества Санкт-Петербурга, расположенного на территории района, в части обеспечения содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам", - приводит издание позицию КИО.

Городские чиновники выяснили, что обрушившееся помещение 74-Н на 95% принадлежит Смольному.

Напомним, что в результате инцидента пострадала женщина, которую пришлось госпитализировать, и пара автомобилей. За прошедший год КГИОП при помощи судебных исков требовал ремонта зданий "Красного треугольника" восемнадцать раз.


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