КИО возложил ответственность за обрушение корпуса "Красного треугольника" на районную администрацию

Случившееся на прошлой неделе обрушение одного из фасадов бывшего завода "Красный треугольник" в Петербурге случилось по вине администрации Адмиралтейского района: к таким выводам пришли чиновники из комитета имущественных отношений. О том, что заботу госслужащих районного уровня о зданиях, образующих памятник культурного наследия, сочли недостаточной, сообщает издание "Фонтанка". Ремонтных работ по этому адресу комитет добивался от районной администрации как минимум шесть последних лет.

"Администрация в установленном порядке осуществляет полномочия собственника государственного имущества Санкт-Петербурга, расположенного на территории района, в части обеспечения содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам", - приводит издание позицию КИО.

Городские чиновники выяснили, что обрушившееся помещение 74-Н на 95% принадлежит Смольному.

Напомним, что в результате инцидента пострадала женщина, которую пришлось госпитализировать, и пара автомобилей. За прошедший год КГИОП при помощи судебных исков требовал ремонта зданий "Красного треугольника" восемнадцать раз.