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Большинство депутатов Госдумы попали в черный список Евросоюза из-за признания ДНР и ЛНР

фото ЗакС политика Большинство депутатов Госдумы попали в черный список Евросоюза из-за признания ДНР и ЛНР

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о принятии новых санкций в отношении официальных российских лиц из-за признания РФ независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Как пишет ТАСС, в санкционный список попали 351 из 450 депутатов Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц, действующих на Донбассе в интересах или от лица России. Президента Владимира Путина в черном списке не оказалось.

Отметим, что на следующий день после подписания президентом указа о признании ДНР и ЛНР депутаты Госдумы и сенаторы единогласно поддержали ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве России с обеими самопровозглашенными республиками. Характерно, что признали их не в фактически контролируемых сепаратистами границах, а в границах Донецкой и Луганской областей Украины.


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