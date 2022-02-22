Большинство депутатов Госдумы попали в черный список Евросоюза из-за признания ДНР и ЛНР

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о принятии новых санкций в отношении официальных российских лиц из-за признания РФ независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Как пишет ТАСС, в санкционный список попали 351 из 450 депутатов Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц, действующих на Донбассе в интересах или от лица России. Президента Владимира Путина в черном списке не оказалось.

Отметим, что на следующий день после подписания президентом указа о признании ДНР и ЛНР депутаты Госдумы и сенаторы единогласно поддержали ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве России с обеими самопровозглашенными республиками. Характерно, что признали их не в фактически контролируемых сепаратистами границах, а в границах Донецкой и Луганской областей Украины.