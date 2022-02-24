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Вице-спикер ГД Неверов о начале войны: Решение, принятое президентом, - вынужденное

фото ЗакС политика Вице-спикер ГД Неверов о начале войны: Решение, принятое президентом, - вынужденное

Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина, который ранним утром 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции" на Украине.

"Решение, принятое президентом - вынужденное. Это не только помощь попросившим о ней ДНР и ЛНР, это в первую очередь решение вопроса безопасности Российской Федерации и наших граждан", - приводит заявление Неверова пресс-служба "Единой России".

На фоне вторжения российских войск и обстрела городов на территории всей Украины было введено военное положение.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о подавлении ПВО Украины и выведении из строя украинских военных баз. Минобороны ЛНР заявило, что города Счастье и станица Луганская перешли под контроль сепаратистов.

12 российских аэропортов, расположенных на юге страны, закрыли вплоть до 2 марта.

Фото: er.ru


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