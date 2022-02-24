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Новости 12:01

"Газпром" продолжает прокачку газа через Украину

фото ЗакС политика "Газпром" продолжает прокачку газа через Украину

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил продолжение прокачки газа через Украину. Его слова приводит 24 февраля ТАСС.

"Газ идет", — сообщил Куприянов.

Согласно заявлению представителя компании, транзит газа идет в штатном режиме в соответствии с заявками потребителей в Европе. По состоянию на 24 февраля речь идет о 83 млн кубометров (по сравнению с заявками 23 февраля рост составил +31,4 %).

Утром Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине, попутно напомнив об имеющемся у России ядерном оружии. На боевые действия биржа отреагировала падением, курс доллара и евро заметно вырос. В ответ Центробанк заявил о начале валютных интервенций для поддержания курса рубля.

Фото: pixabay


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