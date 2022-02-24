"Газпром" продолжает прокачку газа через Украину

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил продолжение прокачки газа через Украину. Его слова приводит 24 февраля ТАСС.

"Газ идет", — сообщил Куприянов.

Согласно заявлению представителя компании, транзит газа идет в штатном режиме в соответствии с заявками потребителей в Европе. По состоянию на 24 февраля речь идет о 83 млн кубометров (по сравнению с заявками 23 февраля рост составил +31,4 %).

Утром Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине, попутно напомнив об имеющемся у России ядерном оружии. На боевые действия биржа отреагировала падением, курс доллара и евро заметно вырос. В ответ Центробанк заявил о начале валютных интервенций для поддержания курса рубля.

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