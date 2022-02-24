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Новости 13:32

Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации

фото ЗакС политика Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады проект законотворческой инициативы о всеобщей мобилизации населения, сообщается на сайте парламента страны.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. В страну ввели войска и начали обстрел военных объектов. Изначально было заявлено только о силовой помощи ЛДНР, при этом в погранслужбе Украины сообщили, что российские военные нарушили госграницу в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полном разрыве дипломатических отношений с РФ, призвав россиян выходить на антивоенные митинги.


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