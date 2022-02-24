В Петербурге задержали активистку Евгению Сметанкину

Днем 24 февраля полицейские задержали петербургскую активистку Евгению Сметанкину, сообщила "Восьмая инициативная группа". Ее задержали на рабочем месте. В какой отдел полиции ее собираются доставить - неизвестно. Подруги Сметанкиной не могут связаться с ней.

В "Восьмой инициативной группе" отметили, что задержание участницы движения может быть связано с антивоенным баннером "Нет войне" над Фонтанкой, который появился накануне.

Напомним, авторы баннера рассказали ЗАКС.Ру, что выступают против российской агрессии в отношении Украины и решили посвятить перфоманс "традиционному милитаристскому празднику". Ранее в Петербурге активисты движения "Весна" вывесили на Невском проспекте похожий баннер, но с более грубым высказыванием.

Константин Леньков